Torino, Cairo: "Belotti può restare, io voglio investire"

Ventidue gol in campionato e vetta della classifica marcatori. Andrea Belotti sta vivendo una stagione da protagonista con il Torino e le richieste non mancano: "Penso che il Gallo si trovi benissimo con noi - si è sbilanciato Urbano Cairo - e io ho voglia di investire. Il mio obiettivo è di non vendere nessuno, semmai migliorare la squadra". Su Belotti c'è una clausola da 100 milioni: "Vale per l'estero e solo se lui vorrà esercitarla".