Il presidente del Torino, Urbano Cairo, prova a tranquillizzare i tifosi granata. "Io penso che Belotti si trovi benissimo con noi. C'è un affetto incredibile. La clausola di 100 milioni vale solo per l'estero e non per l'Italia e vale solo se lui la vuole esercitare. E' un impegno preso con il calciatore poi si può sempre ragionare. E' un ragazzo affezionato al Toro ed io ho voglia di investire", ha detto.