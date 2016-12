Torino, Bruno Peres ancora in Brasile: vuole essere ceduto

E' un mercato caldo quello del Torino, che dopo l'arrivo in panchina di Mihajlovic e la cessione di Glik ha preso due attaccanti di valore come Ljajic e Iago. Ora i granata devono fare i conti con le resistenze di Bruno Peres, che si trova ancora in Brasile e non ha intenzione di tornare in tempi brevi perché vuole essere ceduto. L'esterno destro interessa alla Roma e a numerosi club europei come Psg, City, Arsenal e Bayern.