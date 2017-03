"Se valgo 100 milioni di euro? Io non so. Il valore lo dimostra sempre quello che fai sul campo. Le cifre oggi sono sempre esagerate, perché si è alzato il livello". Queste le parole di Andrea Belotti in merito alla sua clausola rescissoria con il Torino. "Io so che devo guardare oltre questi 100 milioni. Quest'anno è l'annata giusta, riesco a far gol con continuità. Sono felice per me e per la squadra. Non voglio fermarmi, ho degli obiettivi e li voglio raggiungere".