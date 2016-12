Torino, attento: c'è il Real Madrid su Darmian

17:09 - La stagione di Matteo Darmian non può passare inosservata, e anche in Spagna se ne sono accorti. L'ottima prova del San Mames in Europa League ha attirato ancora di più l'interesse del Real Madrid: Carlo Ancelotti tiene sott'occhio da tempo il terzino del Torino e l'eventuale partenza estiva di Alvaro Arbeloa potrebbe spalancare le porte delle Merengues al ragazzo.

In Spagna sono sicuri: la dirigenza dei Blancos ha pronti 15 milioni per convincere Cairo. Del resto Ancelotti conosce benissimo Darmian. E' stato proprio lui, il 19 maggio 2007, a farlo esordire in Serie A in un Milan-Udinese. In estate si scatenerà un'asta per il ragazzo, che a 25 anni è pronto per spiccare il grande salto: anche Psg e Chelsea hanno messo gli occhi su di lui, in Italia invece le favorite sembrano Napoli e Roma. Ma di fronte ad una chiamata del Real Madrid e del maestro Ancelotti sarebbe davvero difficile dire di no.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X