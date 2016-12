Torino a caccia di gol: Kramaric o Muriel

Il Torino è alla ricerca di gol perché Quagliarella non segna da tre mesi, Maxi Lopez non è ancora al top e Belotti non ha convinto. Ventura vuole rivoluzionare il suo attacco e in testa ha due nomi su tutti: Kramaric e Muriel . Il bomber croato non trova spazio nel Leicester di Ranieri e potrebbe arrivare in prestito, mentre il colombiano potrebbe rimanere chiuso dal probabile arrivo di Immobile alla Sampdoria .

"Leggere dell'interesse del Torino può fare solo grande piacere - le parole di Vincenzo Cavaliere, agente di Kramaric, a Calciomercato.it - E' una società che apprezzo tantissimo, così come apprezzo mister Ventura e il gioco della squadra. Ma stiamo parlando con una decina di squadre, in Italie e all'estero, e ancora non c'è nulla di concreto e definito. Diciamo che siamo in una fase preliminare, ci vorrà del tempo per avere maggiori certezze".



Dall'Inghilterra arrivano anche le parole di Diamanti che strizza l'occhiolino ai granata: "E' una piazza importante. Ho tanto da dare, voglio tornare a giocare con continuità". Alino, infatti, al Watford non trova spazio e vorrebbe chiudere anzitempo la sua esperienza in Premier League. Un'affare per le squadre italiane che lo inseguono in prestito: sondaggio anche dell'Udinese.