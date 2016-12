Tocca a Destro dire: "Voglio il Milan" 

16:42 - Mattia Destro, tocca a te. E' un po' questo il messaggio che da casa-Milan si recapita al centravanti della Roma: Pippo Inzaghi lo vorrebbe, Rudy Garcia dice che non si muove e farà un grande girone di ritorno, e a questo punto la volontà del giocatore (conta, conta) potrebbe farsi largo in una trattativa che altrimenti rimane nelle intenzioni del club rossonero. O anche in quelle di Mattia, che in giallorosso -è risaputo- ha poco spazio.

Si dice che il Milan abbia proposto alla Roma uno scambio di prestito Destro-El Shaarawy, e che da Roma siano giunti segnali negativi, visto che Garcia dispone già di tanti esterni d'attacco. La possibilità di uno scambio con Pazzini può anche essere d'attualità, ma non ci sono grandi segnali da parte romanista.