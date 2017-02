TIANJIN, CANNAVARO: "ICARDI? CI SIAMO SENTITI"

Il Tianjin Quanjian ha tentato il grande colpo europeo nella sessione di mercato invernale. Nel mirino del club cinese c'era soprattutto Kalinic, ma non solo. "Negli ultimi due mesi tantissimi attaccanti sono stati accostati alla mia squadra, anche perché faceva comodo a tutti movimentare attraverso il Tianjin un mercato che non è stato esaltante - ha spiegato Fabio Cannavaro -. Su Diego Costa ad esempio non è vero nulla. Per Icardi non c’è stata nemmeno la trattativa perché era molto deciso su quello che voleva fare del suo futuro. Mi ha chiamato e mi ha spiegato molto serenamente che aveva appena firmato con l’Inter, che in nerazzurro si trovava bene e aveva una grande considerazione. Sono andato a parlare con Cavani, ma il presidente del Paris Saint-Germain mi ha detto che assolutamente non era in vendita"