Nikola Kalinic-Tianjin, discorso chiuso. A dichiararlo, subito dopo l'amichevole contro il Sassuolo, l'allenatore del club cinese, Fabio Cannavaro: "Abbiamo cercato la punta croata in passato perché ritenevamo fosse un calciatore capace di inserirsi al meglio nel nostro sistema di gioco - riporta tuttomercatoweb - ma è un discorso chiuso. Abbiamo ancora 15 giorni di tempo per trovare un attaccante. Banega? Non l'abbiamo mai contattato".