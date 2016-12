Thohir: "Messi all'Inter? Perché no!"

Erick Thohir, per Natale, regala un sogno ai tifosi nerazzurri. "Messi all'Inter? Perché no! Quando terminerà il suo contratto con il Barcellona, potrebbe essere una grande scelta". Più che un regalo, un botto di fine anno. Messi ha un contratto fino al 2018 e già in passato Moratti lo aveva lusingato con parole al miele. Thohir ha fatto anche un punto sulla stagione in corso: "Siamo una squadra solida con grande voglia di vincere".