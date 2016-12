Thiago Silva gela la Juve: "Voglio restare al Psg"

Thiago Silva fa pace con il Psg , mentre Marco Verratti rompe con Emery . Post partita movimentato dopo il pareggio contro il Marsiglia che ha relegato i parigini a -6 dalla vetta occupata dal Nizza. Il difensore brasiliano ha allontanato la Juventus : "La mia intenzione è quella di restare qui in Francia e rinnovare il contratto in scadenza". Si apre la porta invece per il centrocampista in rotta con l'allenatore: "Non sono all'altezza?"

Dopo l'apertura di Marotta ("Thiago Silva è un'occasione alla Pirlo") sono arrivate le parole dell'ex Milan che hanno raffreddato la pista bianconera: "Con il Psg abbiamo cominciato le discussioni la stagione passata. Anche se in seguito si sono interrotte e non so perché. In ogni caso dobbiamo discutere col presidente ma io voglio rimanere".



Discorso diverso per Marco Verratti, da sempre nel mirino della Juve, che in campo ha sbottatto contro il nuovo tecnico spagnolo al momento della sostituizione al 58'. Labiale chiaro: "Ma perché questo? Non sono all'altezza? Lui dice che non sono in grado?". Una rottura abbastanza evidente e la situazione di classifica non aiuta.