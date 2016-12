Tevez vede il Boca e Angelici dice: "Il suo ritorno non è impossibile"

17:29 - "Il sogno di Tevez è tornare con la maglia del Boca. Trattativa non è facile né impossibile", sintetizza così il summit di mercato Angelici, presidente del club, che ha incontrao Carlitos in Cile dove è in corso la Coppa America. Il summit ha sancito, in pratica, un avanzamento nella trattativa tra le parti. Il Boca ha già pronto un contratto triennale da 8 milioni totali. Lla palla passa alla Juventus che ha in mano il destino del proprio giocatore.

In Argentina, tuttavia, sono convinti che Carlitos possa tornare da subito a vestire la maglia del cuore. E ne è molto convinto lo stesso Angelici secondo cui "difficilmente andrà in un altro club" chiaramente diverso dal Boca. Il caso di no agli argentini "proseguirà con la Juve". Il numero del club ha spiegato anche: "L'ho trovato bene. Vuole tornare, è il suo sogno più grande. Prima, però, deve risolvere la situazione con la Juve. Se Carlos e il club bianconero arrivano a un accordo, il Boca farà di tutto per averlo. Tornerò a parlare con lui. il futuro di Tevez non ha nulla a che vedere con Osvaldo".

Chiare le dichiarazioni anche di Cesar Martucci, segretario generale del club: "Ci sono diversi interessi che devono coniugarsi. E' il presidente Angelici a trattare: abbiamo già parlato con la Juventus e preso contatti con il giocatore, ma dobbiamo essere prudenti e non generare aspettative che, poi, non possiamo mantenere. Carlitos ha un contratto per un altro anno con la Juve e noi siamo rispettosi. Non possiamo entrare nei loro affari ed interferire".

A questo punto il bomber bianconero si è preso alcuni giorni per riflettere e dare un risposta definitiva. Tifosi juventini col fiato sospeso.