Tevez regala mega bandiera al Boca: addio vicino alla Juve?

14:01 - Tevez regala al Boca Juniors una mega bandiera (80 metri di lunghezza e 40 metri di larghezza) e prepara l'addio alla Juventus in attesa del rientro trionfale in patria. Il contratto dell'Apache con la Vecchia Signora scadrà nel 2016, ma l'argentino non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare, per riabbracciare la sua squadra del cuore. Un sogno mai sopito, che ora sembra sempre più vicino a realizzarsi.

Tevez ha il Boca Juniors nel cuore. Non è un mistero. E il feeling è reciproco. Più volte il presidente del club argentino ha espresso il desidero di voler rivedere l'Apache con la maglia che l'ha lanciato. Un matrimonio che quasi certamente andrà in porto. Al di là dell'ultimo regalo fatto da Carlitos ai tifosi del Boca. Ormai è solo questione di tempo. E la scadenza è fissata per giugno 2016.



Prima però Tevez vuole fare un regalo anche agli ultrà della Juve: il poker in campionato. I bianconeri stanno dominando il campionato, ma il bomber argentino non si fida della Roma. "Nove punti di vantaggio non ci lasciano tranquilli, vogliamo chiudere il discorso prima possibile", ha spiegato l'attaccante, precisando poi che vorrebbe donare una bandiera anche allo Stadium. Un regalo di addio?