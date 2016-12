Tevez, parla l'agente: "Al Boca nel 2016"

11:39 - Dopo la bomba lanciata dal presidente del Boca, l'agente di Tevez fa rientrare l'allarme Apache in casa Juve. "Carlos terminerà la sua carriera al Boca Juniors perché questo è quello che lui desidera - ha spiegato Adrian Ruocco -. Ora, però, vuole dare tutto per la Juventus, che si sta giocando trofei importanti. Allo stato attuale delle cose, tornerà nel 2016 al Boca". Per l'addio di Tevez alla Juve c'è tempo ancora un anno.

Sospiro di sollievo a Vinovo. Le parole di Angelici a "TyC Sports" ("Siamo vicini a concretizzare il ritorno di Tevez, manca poco") avevano fatto tremare Marotta & Co., ma ora tutto sembra tornato alla normalità. I piani bianconeri, stando all'agente dell'Apache, verranno rispettati e solo nel 2016 Carlos dirà addio alla Serie A. "Sta costruendo una casa in Argentina, è lì che vuole vivere", ha spiegato Adrian Ruocco, ridimensionando le dichiarazioni del patron del Boca.



Per cercare l'erede di Tevez, dunque, Marotta avrà a disposizione ancora un'altra stagione. Dettaglio non da poco, se si considera il peso di Tevez nella squadra di Allegri. Trovare il sostituto dell'Apache, infatti, non sarà semplice e nemmeno economico. Sia da un punto di vista realizzativo, sia da quello caratteriale. Carlos è uno dei leader dello spogliatoio e in campo è una furia. Uno difficile da sostituire.