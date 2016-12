Tevez, il fratello lo richiama al Boca: "Fra poco torna"

18:31 - L'amore di Carlos Tevez per il Boca Jrs è risaputo. Ma questo amore potrebbe trasformarsi a breve in operazione di mercato. Per saperne di più, chiedere al fratello di Carlitos, Diego. Su Twitter, infatti, si è rivolto agli storici rivali del River Plate, postando una foto e un messaggio quasi esplicito: "Non dimenticatevi di lui cari Gallinas. Fra poco torna e potrà farvi il verso". Il presidente del Boca è atteso a Torino nei prossimi giorni.

Ma di che verso parla Dieguito? Esattamente della 'gallinita', ossia l'esultanza del pollo che l'Apache mostrò per la prima volta alla tifoseria rivale (i cui tifosi prendono l'appellativo di 'Gallinas') dopo un gol nella semifinale di Libertadores del 2004. Sono passati dieci anni, ma le strade di Tevez e del Boca potrebbero incrociarsi di nuovo. Il presidente del club argentino, Angelici, nei giorni scorsi ha spiegato come il ritorno di Tevez alla Bombonera dipenda solo da lui. E nei prossimi giorni dovrebbe sbarcare a Torino per parlare direttamente con il giocatore. La Juve, onde evitare problemi, potrebbe proporre a Tevez il rinnovo del contratto, in scadenza fra due estati.

No se olviden nunca d esta cara gallinas falta poco para q vuelva y les aga la famosa gallinita de nuevo pic.twitter.com/bMSClRRDAU

— Dıego danıel tevez (@DegoTevez) 11 Dicembre 2014