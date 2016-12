L'offerta arrivata dalla Cina è di quelle irrinunciabili, 80 milioni di euro in due anni dallo Shanghai Shenua. Ma l'Apache sul più bello rompe il silenzio e fa sapere: "Non ho ancora deciso, ma sto soffrendo. In luna di miele, in qualsiasi posto del mondo sarò a prendere il sole, deciderò cosa fare. E' una decisione personale, molto personale. Ho così tante cose in testa che è molto difficile da spiegare".