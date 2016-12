Tevez, addio alla Juve. L'attaccante torna al Boca Juniors

Dopo 96 presenze (66 in campionato) e 50 gol (39 in campionato), l'argentino saluta i bianconeri e torna a Buenos Aires . A Torino sono stati due anni di successi: Tevez con Antonio Conte e Massimiliano Allegri ha vinto 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Senza dimenticare la finale di Champions League persa a Berlino contro il Barcellona. Dall'Argentina dicono che Tevez sarà presentato il 7 luglio dal Boca Juniors.

PIRLO-NEW YORK IL 13 LUGLIOE per un addio sancito (Tevez), a casa-Juve va segnalato anche l'altro addio eccellente, per ora annunciato: quello di Andrea Pirlo. Il New York Daily News ha scritto che Pirlo sarà di sicuro a New York il 13 luglio, per la "prima" tra NY e Montreal. La decisione ufficiale, dicono, è imminente e da qui al 13 luglio ci sono tre settimane soltanto.