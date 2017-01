La Ternana ufficializza l'arrivo di Carmine Gautieri in panchina. Guatieri, come spiega la nota della società, "si è legato ai rossoverdi fino al 30 giugno prossimo (con rinnovo automatico per la prossima stagione in caso di permanenza in Serie B) e avrà con se tre collaboratori: Pierluca Cincione (vice allenatore), Luca Righi (allenatore dei portieri) e Francesco Del Morgine (preparatore atletico). Lunedì alle 17.30 la presentazione al Liberati. L'allenatore subentra al dimissionario Benito Carbone.