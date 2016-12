Tare rassicura i tifosi: "Klose resta con noi"

Conquistati i preliminari di Champions, la Lazio pensa al futuro. "Klose resterà con noi, non ha espresso il desiderio di andare via e ha un altro anno di contratto", le parole di Igli Tare. "Prenderemo un difensore centrale e un centrocampista offensivo e a giorni annunceremo un nuovo acquisto. Pioli? Non è in scadenza. Il suo contratto prevedeva il prolungamento automatico col raggiungimento dell'Europa", ha continuato il ds dei biancocelesti.