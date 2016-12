Swansea, Guidolin rinnova fino al 2018

Nonostante le voci riguardanti il possibile arrivo di Brendan Rodgers, Guidolin aveva espresso il desiderio di continuare la sua avventura in Premier League ed è stato accontentato. Il presidente dei gallesi Huw Jenkins ha dichiarato al South Wales Evening Post: "Sono felice di confermare che abbiamo raggiunto un accordo per un nuovo contratto di due anni. Francesco merita pienamente la possibilità di continuare il suo lavoro la prossima stagione. E' arrivato in un momento di difficoltà, con la squadra in lotta per la salvezza e sottoponendosi a grandi pressioni ma ha centrato l'obiettivo con largo anticipo. Siamo ansiosi di vedere dove porterà la squadra nell'arco di un'intera stagione".



Lo stesso tecnico ha commentato il prolungamento di contratto tramite il sito ufficiale del club. "Sono molto felice. E ' un giorno importante per me e sono onorato che mi sia stata data la possibilità di continuare ad allenare questo meraviglioso club. Sono arrivato in un momento difficile ed è stata la mia prima esperienza in Premier League. Ora ho la possibilità di cominciare da inizio stagione. Sono entusiasta. Vorrei ringraziare i miei giocatori prima di tutto, lo staff e i tifosi. È stato molto emozionante sentirli cantare il mio nome dopo la partita contro il West Ham. Sono grato al presidente e al consiglio di amministrazione per avermi dato questa opportunità", ha detto. Svaniscono dunque le possibilità di vederlo allenare la Nazionale.