Suso, parla il papà-agente: "Vuole rinnovare con il Milan"

Da oggetto misterioso a uomo imprescindibile per Montella . E' la parabola rossonera di Suso , quasi mai preso in considerazione da Inzaghi e Mihajlovic e punto fermo del Milan dell'Aeroplanino. Un feeling scoppiato negli ultimi mesi sul quale costruire il futuro, tanto che Jesus Fernandez , il papà-agente dello spagnolo non ha dubbi: "Suso vorrebbe rinnovare con il Milan, ma per ora non ci sono ancora trattative in corso".

La volontà dell'ex Liverpool, dunque, è quella di legarsi al Milan, dove finalmente sta trovando la sua dimensione dopo la buona parentesi al Genoa, il vero biglietto da visita dello spagnolo. Montella ne ha fatto perno del suo progetto, non facendogli saltare nemmeno una partita. E' stato ripagato da prestazioni magari non costanti, ma caratterizzate da lampi decisivi, tradotti talvolta in gol (5, tutti in campionato), talatra in assist (8). Le giocate sono la cifra di Suso che vive davvero un buon momento, come sottolineato a MilanNews.it dal padre-agente: "E' tra i migliori nel Milan perché gli hanno dato fiducia e continuità nel giocare”, ha detto dando merito di questo a Montella. In parte è merito suo – ha spiegato - perché gli ha dato fiducia e poi è stato bravo Suso a prendersi le sue responsabilità. Gli obiettivi stagionali? Penso che il Milan sia tra i club più importanti al mondo e quest’anno la squadra ha buone opportunità di tornare in Europa".



Suso vuole restare. Ora la palla passa alla dirigenza del Milan, ma è difficile pensare a sviluppi di alcun tipo prima del closing con la proprietà cinese.



Lo spagnolo non è l'unico rossonero a voler rimanere al Milan. Anche Josè Sosa, attraverso il suo agente Flavio Bilardo, ha fatto sapere di non avere intenzione di muoversi, tantomeno di accettare le offerte arrivate dal Fenerbahçe e da alcuni club cinesi. In un'intervista rilasciata a calciomercato.it, Bilardo ha ribadito che "l'intenzione di Sosa è chiara: vuole ripagare la fiducia del club che pochi mesi fa ha investito molto per averlo. Sta benissimo a Milano così come tutta la sua famiglia. E la stessa società non ci ha comunicato la volontà di cederlo. Poi, si sa, - ha concluso Bilardo - le cose cambiano in fretta e tutto può succedere nel calciomercato. Ma la nostra idea è chiara".