SUNDAY EXPRESS: ALLEGRI-ARSENAL, INTESA VERBALE

Tra Allegri e l'Arsenal ci sarebbe l'accordo e l'attuale allenatore della Juventus sostituirà Arsene Wenger se il tecnico francese dovesse decidere di lasciare la panchina dei Gunners dopo 21 anni. Lo scrive oggi il britannico Sunday Express che parla di "intesa verbale" tra le parti che si tradurrebbe in realtà se Wenger, 67 anni, dovesse decidere di non prorogare il contratto in scadenza a giugno (l'Arsenal gli avrebbe offerto un biennale). Il sì o no dovrà arrivare, aggiunge il giornale, entro la fine del mese.