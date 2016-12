Su Ben Arfa irrompe il Barcellona

Potrebbe essere il Barcellona il prossimo club di Hatem Ben Arfa . Secondo quanto riportato dall'Equipe, la scorsa settimana i dirigenti blaugrana avrebbero incontrato il fantasista, in scadenza di contratto con il Nizza , e si dice che le negoziazioni siano già ben avviate. L'idea del club catalano è quella di rendere Ben Arfa il quarto attaccante della rosa insieme al trio delle meraviglie formato da Messi , Neymar e Suarez .

Il trequartista classe '87, seguito da tempo anche da Inter, Milan e Paris Saint Germain, è stato protagonista di una grande stagione con la maglia del Nizza, condita da ben 17 gol in campionato, che hanno trascinato la squadra verso le prime posizioni della classifica. Al termine della stagione però il giocatore francese potrebbe dare finalmente una svolta alla sua tormentata carriera, che negli ultimi tempi lo ha visto passare dal Newcastle all'Hull City, fino a trovarsi svincolato per sei mesi prima di essere messo sotto contratto dal club di Claude Puel.