Stramaccioni verso il Panathinaikos: sarà il nuovo allenatore

Andrea Stramaccioni riparte dalla Grecia, diventando il nuovo allenatore del Panathinaikos . Il tecnico, infatti, ha raggiunto l'accordo con il club di Atene per un anno e sette mesi. Per la firma mancano ancora gli ultimi dettagli sugli extra-budget, ma l'ufficialità è ormai ad un passo. L'ex allenatore di Inter e Udinese si siederà sulla panchina dei verdi nell'infuocato derby contro l'Olympiacos e ritroverà Cambiasso.

Stramaccioni è pronto per la nuova avventura dopo la stagione deludente a Udine che ha portato alla rescissione del contratto. Il Panathinaikos ha voluto dargli fiducia per cercare la risalita in campionato: il club di Atene è secondo in classifica, ma a 8 punti dalla vetta occupata proprio dall'Olympiacos che sta volando anche in Champions League. Stramaccioni succederà a Anastasiou Yannis esonerato tre giorni fa dopo lo 0-0 nel derby contro l'Aek.