Stoccarda, risoluzione con Grosskreutz dopo la rissa

Dopo la rissa che l'ha visto coinvolto, Kevin Grosskreutz non è più un giocatore dello Stoccarda. Il club tedesco, con un comunicato, ha ufficializzato la risoluzione consensuale con l'esterno. "Ho fatto un errore e mi dispiace molto", ha detto il giocatore. "Accetto le decisioni della società". Il club ha spiegato: "Siamo felici che non abbia riportato conseguenze, ma i giocatori devono essere un esempio positivo per i giovani".