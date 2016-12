Stampa svizzera: per Boateng pronto un quadriennale della Roma

Kevin-Prince Boateng è diventato l'oggetto del desiderio di tante squadre europee. Il ghanese, liberato dallo Schalke 04 , è infatti "reclutabile" praticamente a costo zero : parole magiche nella testa di ogni direttore sportivo. Da subito si è sparsa la voce di un possibile ritorno in Italia , ma oggi il sito svizzero infoticker.ch riporta dei passi avanti concreti da parte della Roma : i giallorossi avrebbero pronto un quadriennale solo da firmare.

Intervistato a Tiki Taka, il ghanese aveva lasciato le porte aperte a un ritorno in Italia: "Amo l'Italia e amo a vivere a Milano. Nel calcio non si sa mai. Ora toccherà al mio procuratore ascoltare le offerte". Ora quelle offerte sembra che stiano arrivando, e il ritorno dell'ex giocatore del Milan in Serie A sembra davvero vicino.