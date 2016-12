Stampa inglese: "Mou vuole Messi allo United"

Altro che Pogba. Il grande sogno di José Mourinho per rilanciare il Manchester United è niente di meno che Lionel Messi. Secondo gli inglesi del Daily Mail, infatti, i Red Devils avrebbero contattato in due occasioni la "Pulce" del Barcellona nelle ultime tre settimane per capire qual è la sua situazione. I recenti probelmi fiscali, infatti, potrebbero convincere l'argentino a cambiare aria, volando in Premier League.