Spalletti: "Pjanic mi ha detto che vuole restare alla Roma. Ma si sa..."

Pjanic alla Juve, Nainggolan resta a Roma. O tutti e due lontani da Roma, O tutti e due confermati. La Roma rinata con Spalletti progetta il futuro tra scudetto e Champions e sa benissimo che i due di cui sopra fanno parte di progetti di grandi club. In primis la Juventus che ha prenotato Pjanic, o forse lo ha già in pugno stando alle ultime indiscrezioni. Così parla Spalletti.



"E' chiaro -dice il tecnico- che i giocatori di qualità della Roma sono nel mirino di alcune società. Però questi stessi calciatori mi hanno assicurato, visto che io con loro ci parlo quotidianamente avendo un contatto diretto, che vogliono rimanere".

E ancora. "Questi discorsi, poi, è chiaro che vanno approfonditi perché ci sono delle situazioni nel calcio che possono scatenarsi e mi riferisco al fatto che una società acquisti un giocatore da un altro club - ribadisce Spalletti a margine di un convegno all'Università La Sapienza di Roma sulle barriere allo stadio Olimpico - Valuteremo, ma la volontà dei calciatori è di rimanere a giocare qui. E questo perché si sono trovati bene e hanno piacere ad indossare questi colori. Se mi dispiacerebbe vedere Pjanic alla Juventus? Io ho piacere se i giocatori fanno quello che li rende felici. Si debbono confrontare con delle situazioni individuali, soggettive".