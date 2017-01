SPALLETTI: "NON MI ASPETTO CHE MUSONDA CAMBI LE PARTITE"

Spalletti parla degli obiettivi di mercato della Roma e chiarisce: "Ci sono questi due possibili calciatori di cui parlate, Feghouli e Musonda, io li ho iniziati a guardare per vedere quali sono le soluzioni che ci possono dare una mano e dico di sì. Ci vuole tempo, c’è il lavoro di Massara e del suo staff. Mi fa piacere parlare in maniera corretta e trasparente, perché io non mi aspetto Musonda che venga qui e ci faccia vincere le partite. Io do forza a Nainggolan, Strootman, De Rossi".