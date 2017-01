SPALLETTI: "MAI CHIESTO CESSIONE PAREDES"

Luciano Spalletti parla del futuro incerto di Paredes: "Non ho chiesto la sua cessione. Se poi c’è un’analisi delle dinamiche di mercato e delle volontà del giocatore, queste vanno chieste o alla società o al giocatore. Io non ho chiesto la sua cessione. Ora un calciatore che ci sta malvolentieri qui non ce lo voglio io. Io con Paredes non ho mai avuto niente. Io non ho mai litigato con Paredes. Leo si è allenato bene, ha avuto qualche problemino. Qualche volta gli ho preferito De Rossi, perché quello è il suo ruolo. È perfetto per giocare play davanti alla difesa. È un giocatore forte, diventerà fortissimo in futuro. Però poi la squadra ha funzionato, ha degli equilibri. Non ha giocato con grande continuità, ma ha fatto una crescita naturale.