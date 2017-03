SPAL, OCCHI DI WEST HAM E LEICESTER SU BONIFAZI

Nella strepitosa stagione della Spal in Serie B, Kevin Bonifazi è riuscito a far emergere le proprie qualità. Il difensore classe 1996 di proprietà del Torino in prestito al club ferrarese è seguito da Leicester e West Ham, che invieranno degli osservatori al Mazza per la gara tra Spal e Cesena di sabato prossimo. Lo rivela tuttomercatoweb.com.