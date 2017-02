E' deluso Paulo Sousa per l'incredibile epilogo del match del Franchi e per l'eliminazione dall'Europa League. "Tutte le sconfitte compromettono il nostro obiettivo, che è vincere ogni partita. Certo, una sconfitta compromette - ha spiegato il tecnico della Fiorentina - E' in questi momenti che dobbiamo provare a rialzarci con il lavoro, l'umiltà e cercando di dare il massimo per superare questo momento difficile già dalle prossime partite".