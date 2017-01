Sorpresa: il Chelsea si inserisce per Biabiany

Ancora un esubero e poi la rosa di Stefano Pioli sarà "sanata". Dopo la cessione di Andrea Ranocchia all'Hull City, Ausilio è al lavoro per far partire Jonathan Biabiany. La sorpresa delle ultime ore arriva dall'Inghilterra perché Antonio Conte lo vorrebbe al Chelsea. I Blues hanno già contattato l'entourage dell'attaccante che ha dato il suo ok al trasferimento in Premier. Ai nerazzurri, che avevano già un accordo con il Palermo, proposto un prestito fino al termine della stagione. Ora determinante è la volontà dell'ex Parma: Stamford Bridge lo attende.