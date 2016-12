Soriano al Napoli per Gabbia alla Samp. Con Ranocchia

Capitolo-Soriano. Dopo l'estate milanese (milanista) e l'accordo sfumato all'ultimo minuto per il suo passaggio al Napoli, ecco che l'inverno riapre le porte azzurre per il doriano, per fare contento Sarri che avrebbe quell'arma in più (talento a tutto campo e gol) per riversare sul sogno-scudetto un altro pezzo di ambizioni. La trattativa si può fare, si stanno gettando le basi per le contropartite.

L'idea della Sampdoria, dunque di Ferrero e Montella, è quella di poter riavere Gabbiadini: in prestito da qui a fine stagione, poi si vedrà. Gabbiadini alla Samp avrebbe il posto garantito, perché con lui Montella sarebbe disposto a rinunciare anche a Eder. Ma Gabbia, spazio zero o quasi al Napoli, per cambiare vorrebbe una sistemazione definitiva, non provvisoria. E' da capire. E l'ostacolo non è di poco conto.

Quanto a Eder, la voglia dell'Inter è manifesta (lo era già in estate), ma la condizione economica è un po' una barriera (quanto alta non sappiamo) e le sirene cinesi ci sono. Per Ferrero vanno bene, per Eder un po' meno.

Infine Ranocchia. Dopo la settimana inglese (Liverpool) e il mancato approccio al Bologna, che pure resta una buona soluzione perchè sappia riprendersi al meglio, ecco la Sampdoria: soluzioni assai gradita all'interista, e molto sollecitata da Montella che al centro della sua difesa saprebbe come far rinascere l'ex capitano dell'Inter.