Sneijder si propone anche al Milan

Wesley Sneijder vorrebbe tornare a giocare a Milano . Il centrocampista olandese ha rotto con il Galatasaray non presentandosi al ritiro in Florida e ora sta cercando una nuova squadra. Il 32enne si è proposto all' Inter , dove ha vinto tutto dal 2009 al 2013, e ha preso contatti anche con il Milan . Per i rossoneri il 32enne olandese potrebbe essere un'occasione visto che Galliani è alla ricerca di un trequartista.

All'Inter sembra non esserci posto per il ritorno di Sneijder, nella testa di Mancini non c'è spazio per il trequartista già allenato in Turchia. Così l'olandese potrebbe finire ai cugini rossoneri, l'entourage del giocatore ha fatto un sondaggio con Galliani. Ora la decisione sul 32enne toccherà a Montella. L'alternativa sono sempre le solite: Kovacic e Vazquez che, però, hanno un costo maggiore. Per il croato c'è da battere la concorrenza della Juve, mentre le richieste di Zamparini per il Mudo sono troppo elevate.