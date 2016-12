Sneijder, lo United torna all'attacco

13:20 - Wesley Sneijder al Manchester United? L'indiscrezione circola insistente nelle ultime ore. L'olandese ex Inter non riceve lo stipendio dal Galatasaray da tre mesi, per una cifra intorno a un milione di euro, e potrebbe decidere di appellarsi alla Fifa per rescindere il contratto con il club turco, in scadenza nel 2016. A quel punto i Red Devils sarebbero pronti a cogliere l'occasione: Sneijder è un pallino del connazionale Van Gaal.

Il club turco non paga Sneijder da inizio stagione. "E' vero che non ho ricevuto i soldi - ha detto l'olandese a De Telegraaf - Il Galatasaray sta lavorando sodo per mettere a posto la situazione finanziaria e il mio procuratore sta parlando con il club per trovare una soluzione". Se non arrivasse, Sneijder potrebbe lasciare Istanbul in tempi brevi: il Manchester United, da tempo sulle sue tracce, è alla finestra e aspetta sviluppi.