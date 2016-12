Sneijder, l'agente gela la Juve: "Servono 20 milioni e il Gala non vuole venderlo"

09:59 - La Juventus è interessatissima a Wesley Sneijder, ma la trattativa con il numero 10 del Galatasaray è tutto fuorché in discesa. "La società turca non vuole cederlo - ha dichiarato l'agente dell'olandese, Guido Albers -. Wesley ama il club e i suoi tifosi, né lui né sua moglie vogliono lasciare Istanbul". Tattica o verità, per l'agente c'è la soluzione: "Chi è interessato parli col Galatasaray e spenda la clausola rescissoria".

Nelle ultime ore la sensazione era che la Juventus fosse a un passo dal tesserare l'ex interista, ma l'agente ha frenato e non poco l'ottimismo: "Se sono interessati - ha dichiarato a Bugun TV -, parlino col Galatasaray e poi paghino i 20 milioni della clausola rescissoria. Non 5, né 10 o 12, ne servono 20. Non è con me che i club devono parlare perché non sono io che posso cedere il giocatore. Offerte comunque non ne sono arrivate e Wesley sta bene al Galatasaray".

L'ALLENATORE DEL GALA: "NON VOGLIAMO VENDERLO, MA..."

L'allenatore del Galatasaray, Hamza Hamzaoglu, ha fatto il punto sul futuro di Sneijder: "Non vogliamo cederlo, ma non è detto che resti", ha detto non fugando i dubbi.