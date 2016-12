Simeone jr: "Papà all'Inter? E' una storia gonfiata..."

Simeone-Inter si farà, ma oggi meno di ieri. Anzi: molto meno. Affari di famiglia e nerazzurri si intrecciano, da mesi. E a inizio settimana, le voci del padre ( Diego Simeone) e del figlio (il genoano Giovanni , alias Cholito), hanno alimentato l'ipotesi Inter in tempi stretti, diciamo il prossimo giugno. al punto da far dire a Pioli : "L'Inter la alleno io, e conto di restarci a lungo". Così, sul finire della settimana "calda", Simeone junior, che domenica edra sarà avversario dei nerazzurri a San Siro, ci tiene a precisare. "Mio padre è contento dell' Atletico Madrid e l'Inter ha già un bravo allenatore come Pioli". Così chiude le porte di un ritorno all'inter, da tecnico, del padre, dopo le voci susseguitesi nei giorni scorsi. "Questa storia - continua in una intervista alla Bbc - è stata gonfiata dalla stampa". Poi ricorda: "La prima cosa che mi ha insegnato è che il sacrificio non si può negoziare. Io e i miei fratelli siamo cresciuti così, sapendo che in una partita l'unico obiettivo è vincere. Il futuro dipende solo da se stessi, dal proprio lavoro e dal proprio impegno. La cosa brutta è che ci si gode poco le gioie: dopo la doppietta alla Juventus , stavo già pensando alla partita successiva".

"POSSIAMO FAR MALE ALL'INTER""Contro l'Inter sarà una partita importante per noi. Abbiamo pareggiato col Chievo, abbiamo fatto un buon punto e ora affronteremo l'Inter, sapendo che possiamo fargli male". Così su Premium Sport il giovane attaccante del Genoa Giovanni Simeone. "L'Inter è così in crisi come dicono? No, non la vedo così. Tutte le squadre hanno dei momenti negativi e positivi. E' una grandissima squadra, si riprenderà e tornerà nelle posizioni in cui deve stare", ha aggiunto. "Icardi è un modello? E' un grandissimo giocatore. L'ho conosciuto nella Nazionale under 20 e già lì si vedeva che era molto forte. Ha una grande personalità ed è all'Inter perché è un grande giocatore. Se gli chiederò la maglia a fine partita? Abbiamo parlato la scorsa settimana, mi ha fatto i complimenti per la doppietta alla Juve e speriamo di scambiarci la maglia", ha detto ancora Simeone. "Mio papà sarà contento o si arrabbierà se dovessi segnare all'Inter? Non lo so, lui è sempre contento se i suoi figli raggiungono gli obiettivi che hanno in mente", ha concluso.