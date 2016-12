8 gennaio 2015 Shaqiri è fatta: arriva all'Inter per 15 milioni Prestito secco con obbligo di riscatto. Domani le visite mediche a Milano. Mancini ha anche il sì di Lucas Leiva Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:08 - L'Inter ha chiuso la trattativa per Shaqiri. Poco prima delle 14, le parti riunite a Monaco nella sede del club bavarese hanno trovato l'accordo per 15 milioni di euro. Un vertice che è durato poco più di due ore, presenti Fassone, Ausilio, Rummenigge e lo stesso giocatore. La formula dell'accordo prevede il prestito con obbligo di riscatto, appunto per 15 milioni. Le visite mediche venerdì: Shaqiri è arrivato a Milano giovedì sera.



ORE 23.21 THOHIR: "BENVENUTI A SHAQIRI E PODOLSKI"

Il presidente dell'Inter parla in esclusiva al sito ufficiale dei nerazzurri: "Sono contento dell'entusiasmo dimostrato dai tifosi nerazzurri nei confronti di Podolski e Shaqiri, due giocatori che sono convinto faranno molto bene con noi. Stiamo lavorando per fare del nostro meglio e loro, guidati da un grande allenatore come Mancini, ci daranno una grossa mano. A Podolski e Shaqiri il mio benvenuto! E sempre forza Inter!"ORE 22.26 - PRIME PAROLE: "SONO PRONTO PER GIOCARE"

Prime parole da interista di Shaqiri al nostro Nicolò Ceccarini al suo arrivo a Malpensa: "Sto bene - ha detto -e sono pronto per giocare. Sono molto felice di essere qui, i tifosi dell'Inter sono splendidi".

ORE 22.08 - SCIARPA NERAZZURRA E CORI PER LO SVIZZERO

Abbraccio fin troppo caloroso dei tifosi dell'Inter a Shaqiri. Lo svizzero fatica a uscire dall'aeroporto di Malpensa dove sono accorsi numerosi ultras. Cori per l'ex Bayern che è rimasto piacevolmente sorpreso per l'accoglienza e si è presentato con una sciarpa dell'Inter al collo.

ORE 21:48 - SHAQ E' A MILANO

Shaqiri è atterrato da poco a Milano, dov'è atteso da un centinaio di tifosi dell'Inter. Comincia ufficialmente la sua era nerazzurra



ORE 17:30 - QUEI 2 MILIONI DI BONUS

Altri dettagli dell'accordo Inter-Bayern: Shaqiri arriva in prestito gratuito da gennaio a giugno 2015. Il primo luglio l'Inter verserà al Bayern 15 milioni di euro. Un milione in più è previsto se l'Inter arriverà al terzo posto. E un altro milione sarà versato se Podolski giocherà un certo numero di partite, pare 15.

ORE 17:15 - CONFERMATO, SHAQIRI IN SERATA A MILANO

E' confermato che Shaqiri, che da Monaco ha raggiunto la Svizzera, sarà questa sera a Milano. Domani le visite mediche e la firma del contratto. Il suo arrivo alla Malpensa, stasera, alle 21,50.

ORE 16:30 IL BAYERN ANNUNCIA: DOMANI LE VISITE MEDICHE DI SHAQIRI A MILANO



Shaqiri vor Wechsel zu Inter Mailand! Einigung zwischen FCB und Inter. Morgen Medizincheck, danach Vertragsunterzeichnung. ^M.Hörwick

— FC Bayern München (@FCBayern) 8 Gennaio 2015

ORE 15:45 - IL LIVERPOOL PROPONEVA 20 MILIONI

ORE 15:05 l'INTER CONFERMA L'ACCORDO CON SHAQIRI

ORE 14:05 - ECCO I DETTAGLI

ORE 13:50 - ULTIM'ORA: INTER-SHAQIRI E' FATTA

ORE 13:20 - SHAQIRI PRESENTE AL VERTICE

ORE 12:45 - IL RUOLO DI RUMMENIGGE

ORE 12:30 - SHAQIRI NON SI ALLENA

ORE 11:45 - MANCINI HA CONVINTO LUCAS LEIVA

ORE 11:10 LA VOLONTA' DI SHAQIRI

ORE 10:45 - LE PRETESE DEL BAYERN

ORE 10:00 - LA GIORNATA INTERISTA A MONACO