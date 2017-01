Serie D: Christian Maldini riparte dalla Pro Sesto

Ritorno a casa, o quasi, per Maldini Jr che aveva salutato il Milan lo scorso luglio dopo aver giocato per moltissimi anni nelle giovanili. A Sesto San Giovanni, il 21enne difensore trova un tecnico, Alessio Delpiano, che lo stima molto e un presidente, Gabriele Albertini, fratello minore di Demetrio, compagno di squadra e di vittorie per tanti anni di papà Paolo.



Un ambiente sereno dove rilanciarsi per poter provare a mantenere la promessa fatta nel giorno del suo addio al Diavolo: Un giorno giocherò in Serie A, e magari in rossonero". La strada è davvero lunga, ma il tempo per coronare il suo grande sogno è tutto dalla sua parte...