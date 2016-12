Serie A: Palermo, si attende Gilardino

Il mercato è sempre in fermento, soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Il Palermo sta per abbracciare Gilardino , che si è svincolato dal Guangzhou e ha accettato la proposta di Maurizio Zamparini. Per l'attacco lavora anche il Bologna: dopo aver preso Destro, sta chiudendo per Giaccherini . Eder, invece, rimane alla Samp . La Fiorentina cerca un difensore, mentre l' Atalanta ha preso Toloi dal San Paolo , ex Roma. Il Carpi sta corteggiando Bonera.

Ultima corsa per rinforzarsi, magari sperando in qualche sconto o prestito. Ed è quello che sta facendo il Genoa per Iturbe. L'argentino può arrivare a titolo temporaneo, visti i tanti attaccanti presenti nella rosa di Rudi Garcia. Ma il giocatore ha mercato anche in Inghilterra e con i Grifoni tutto potrebbe saltare in caso di offerta importante dalla Premier League. Al Frosinone manca ancora qualcosa e sta pensando di chiedere in prestito, sempre dalla Roma, Ibarbo. La Sampdoria può abbracciare De Ceglie. Il Sassuolo potrebbe bloccare, invece, la cessione di Floro Flores. Berardi starà fuori 45 giorni e non si può rischiare.