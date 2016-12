Serie A: Cassano resta senza squadra 

10:36 - Antonio Cassano non torna in Serie A, per il momento. Oggi chiude il mercato italiano degli svincolati e a Fantantonio, che ha declinato il Bari per motivi familiari, non è arrivata nessuna offerta concreta. Così resterà senza squadra in attesa di giugno: il sogno è quello di tornare alla Sampdoria. Ipotesi possibile in caso di addio di Mihajlovic, con il presidente Ferrero c'è già un certo feeling.

Per Cassano sono arrivate solo offerte dall'estero: Emirati Arabi e Mls. Proposte economiche vantaggiose, ma il fantasista ha ancora voglia di essere protagonista in Italia. Così ha deciso di godersi la famiglia e continuare ad allenarsi da solo: in modo da farsi sempre trovare pronto.