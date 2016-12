Sergi Guardiola, contratto record con il Barcellona: gli bastano tre ore per essere cacciato

Insomma nemmeno il tempo di gioire per il giovane attaccante che, dopo aver esultato (sempre sul suo profilo Twitter) per l'inizio della nuova avventura, si è visto recapitare, qualche ora dopo, la dura sentenza: "Il Barcellona comunica di aver rescisso il contratto dello stesso Sergi Guardiola dopo aver certificato come lo stesso giocatore avesse pubblicato alcuni tweet offensivi contro il barcelonismo e contro Catalunya". Un record, quello dello spagnolo, senza precedenti, che mette in guardia tutti soprattutto per il futuro. Al maiorchino infatti non sono bastate nemmeno le successive scuse: "Non sono anti-catalano, il mio sogno è giocare nel Barça. Adesso mi allenerò a Jumilla, e vedremo quello che succederà".