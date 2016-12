Sensi, è alleanza Sassuolo-Juventus

Sensi per tutti è già considerato il nuovo Verratti e la Juve non vuole farselo scappare. Per questo ha agito in collaborazione con il Sassuolo per strapparlo alle rivali. Sensi potrebbe così crescere per un anno con Di Francesco e poi passare a Torino nel 2017 a un prezzo che sarà stabilito nei prossimi giorni. Un affare che accontenta tutti. Il Cesena incasserà 5 milioni di euro, ma lo terrà fino a giugno per cercare la promozione in A, il Sassuolo lo avrà per un anno e poi il grande salto alla Juve. Sensi, assistito da Giuseppe Riso, ha dato il suo ok.