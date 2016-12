Seedorf torna in panchina: allenerà lo Shenzhen FC in Cina

Clarence Seedorf è pronto a tornare in panchina e la sua carriera da allenatore ripartirà dalla seconda divisione cinese, allo Shenzhen FC. L'ex milanista sarà in buona compagnia nella China League One dove di recente altre vecchie conoscenze del calcio italiano hanno trovato sistemazione. Seedorf sfiderà il Wuhann Zall di Ciro Ferrara e il Tianjin Quanjia di Fabio Cannavaro. Dopo una settimana in Cina è arrivata la fumata bianca.