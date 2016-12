Schweinsteiger, niente Juve: "United mio ultimo club in Europa"

La suggestione Schweinsteiger alla Juventus è già svanita. Il tedesco, messo ai margini da Mourinho allo United , ha giurato fedeltà al club di Manchester spegnendo le voci di un imminente addio: "Lo United sarà il mio ultimo club in Europa - ha postato su Twitter -. Rispetto le altre società, ma i Red Devils sono stati gli unici in grado di farmi lasciare il Bayern. Posso solo dire che sarò pronto quando il club avrà bisogno di me".

A brief message to the amazing fans about my current situation. @ManUtd pic.twitter.com/Rf3jLKNwK4

Il 32enne centrocampista tedesco è stato accostato nelle scorse settimane alla Juventus come idea low cost per riempire il vuoto lasciato in rosa da Pogba. I bianconeri hanno però proseguito nella trattativa col Psg per Matuidi, ma è lo stesso tedesco a spegnere qualsiasi voce di mercato: resta al Manchester United. "Voglio ringraziare i tifosi per il supporto delle ultime settimane - ha postato sul proprio profilo Schweini -. Sarò a disposizione quando avranno bisogno di me. Dopo lo United nessun altro club in Europa". E in Major League Soccer già sognano per la prossima stagione.