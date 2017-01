Si è sbloccata la trattativa per il ritorno di Marco Storari al Milan, con lo scambio che porterà Gabriel al Cagliari. Dopo la cena Galliani e Giulini si sono aggiornati in mattinata e hanno trovato l'intensa definitiva. Il Genoa, che si era inserito per il portiere ex Juve, dovrà ora trovare un'alternativa.