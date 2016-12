Scambio Destro-Handanovic, Roma e Inter preparano l'affare

23:54 - Si profila uno scambio clamoroso in casa Inter per giugno attorno a Mattia Destro. I nerazzurri, secondo quanto riferisce Calciomercato su Premium Calcio, starebbero infatti preparando il terreno per riportare la punta giallorossa a Milano in cambio di Handanovic, insoddisfatto del trattamento ricevuto negli ultimi mesi. Se l'affare dovesse andare in porto, entrambi i giocatori cambierebbero maglia a titolo definitivo.

L'interesse della Roma per lo sloveno, del resto, non è nuovo. Il numero uno nerazzurro, infatti, più volte è già stato accostato ai giallorossi nell'ambito di un intricato giro di portieri innescato dall'addio di Neto alla Fiorentina. Alla Pinetina, d'altro canto, in molti rimpiangono l'addio a Destro, che invece nell'Inter potrebbe trovare lo spazio che cerca e fare molto comodo al progetto di Mancini. Soprattutto se il rinnovo di Icardi dovesse complicarsi. L'idea è quella di uno scambio secco, con entrambi i giocatori che cambierebbero casacca a titolo definitivo. Le basi per l'affare ci sono. Di sicuro però occorrerà monitorare gli sviluppi del caso Destro alla Roma e aspettare giugno.