Scambio Bacca-Alcacer, il Barcellona: "E' roba da ridere"

Il rumors è solo l'ultimo di una serie che vede coinvolto il colombiano del Milan, già dato in partenza in estate e poi bloccato dai rossoneri. Dopo un avvio di stagione molto positivo, con 6 gol in 7 partite, il rendimento di Bacca ha subito una flessione, dando vita a malumori con Montella per le numerose sostituzioni. Non ha aiutato la presenza di Bacca in tribuna a Siviglia a fine novembre, quando l'attaccante, infortunato, aveva preferito sostenere da vicino la squadra con la quale ha vinto due Europa League, piuttosto che i rossoneri impegnati contro l'Empoli. Il Milan si era affrettato a difendere il giocatore, che aveva ottenuto dal club l'autorizzazione a volare in Andalusia, ma l'episodio ha lasciato il segno.



Anche l'esplosione di Lapadula non gioca a favore di una permanenza in rossonero di Bacca, che ha una valutazione vicina ai 25 milioni ed è corteggiato da molti club, sia in Premier League, sia in Liga, dove proprio il Siviglia resta vigile. Adriano Galliani però smentisce l'intenzione del Milan di cedere il suo attaccante: "La sua cessione non rientra nei nostri piani, ha ribadito l'ad rossonero. "Il Siviglia è pronto a investire una cifra importante? Non lo so, non lo so. Non abbiamo esaminato nulla di tutto ciò. Quello che dico è che oggi non vogliamo lasciarlo partire - ha proseguito - Poi, nel calcio non si sa mai come va a finire, però insisto che contiamo sul giocatore".