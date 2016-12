Sassuolo, l'Inter fa sul serio per Berardi

Dopo aver detto no alla Juventus , adesso Domenico Berardi tentenna sul suo futuro. Questo perché a bussare alla porta del Sassuolo è arrivata l'Inter , desiderosa di regalare a Roberto Mancini un esterno d'attacco. Così viste le difficoltà di Candreva ( Claudio Lotito vuole 25 milioni di euro, l'offerta è arrivata a 18), i nerazzurri insistono per Berardi. E adesso l'attaccante riflette se lasciare o meno l'Emilia.

Il club di corso Vittorio Emanuele spera che Berardi esca allo scoperto e dica, senza giri di parole, di preferire un trasferimento a Milano, sponda interista. Piace molto a Mancini che vorrebbe utilizzarlo nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3 come esterno. Certo, non è facile convincere Giorgio Squinzi a cederlo, anche per l'ennesimo accordo trovato con la Juventus su una possibile cessione futura. Ma Berardi sui colori bianconeri è stato chiaro due volte ed ecco perché potrebbe scegliere l'Inter. Tra l'altro, la squadra che tifa fin da bambino.